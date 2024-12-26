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В нескольких регионах Украины объявили "желтый уровень" опасности из-за тумана

Фото: в нескольких регионах Украины ожидается туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сразу в нескольких регионах Украины сегодня, 26 декабря ожидается густой туман. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Утром и в первой половине дня 27 декабря в северных регионах, Киеве и Киевской области, а также в Карпатах ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров", - сообщили спасатели.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности, который еще называют "желтый".

"Погодные условия могут вызвать осложнения движения транспорта, поэтому призываем водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, какую погоду прогнозировали синоптики на сегодня, 26 декабря.

Заметим, что во время тумана водителям следует придерживаться основных правил безопасности во время движения. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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