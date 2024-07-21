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В кількох районах окупованого Криму пролунали вибухи

Фото: в окупованому Криму лунають потужні вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Крымский ветер і "губернатора" тимчасово окупованого Севастополя Михайла Развожаєва.

Зокрема, вибухи було чути у Красногвардійському та Красноперекопському районах.

У Джанкої працювала ППО загарбників, а над селом Новостепне був помічений дим.

Пабліки повідомляли про загрозу ударів з боку України балістичними ракетами ATACMS з касетною частиною.

О 8:05 за київським часом Развожаєв повідомив про відбій небезпеки ударів балістикою.

Обстріли Криму

Повітряні сили ЗСУ регулярно обстрілюють ракетами і БпЛА військові та інфраструктурні об'єкти росіян на теренах незаконно анексованого Криму.

В ніч на 18 липня безпілотники СБУ атакували акваторію озера Донузлав, де проводили навчання ВМС Збройних сил Росії. На місці прильотів виникла пожежа.

Пізніше були оприлюднені супутникові знімки ударів по цій військовій базі окупантів.

15 липня пролунали вибухи у військовій частині загарбників в районі мису Фіолент біля Севастополя. Об'єкт атакували безпілотні літальні апарати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Крим