В нескольких районах оккупированного Крыма прозвучали взрывы

В нескольких районах временно оккупированного Крыма прозвучали мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Крымский ветер и "губернатора" временно оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.
В частности, взрывы были слышны в Красногвардейском и Красноперекопском районах.
В Джанкое работала ПВО захватчиков, а над селом Новостепное был замечен дым.
Паблики сообщали об угрозе ударов со стороны Украины баллистическими ракетами ATACMS с кассетной частью.
В 8:05 по киевскому времени Развожаев сообщил об отбое ударов баллистикой.
Воздушные силы ВСУ регулярно обстреливают ракетами и БпЛА военные и инфраструктурные объекты россиян на территории незаконно аннексированного Крыма.
В ночь на 18 июля беспилотники СБУ атаковали акваторию озера Донузлав, где проводили учения ВМС Вооруженных сил России. На месте прилетов возник пожар.
Позже были обнародованы спутниковые снимки ударов по этой военной базе оккупантов.
15 июля прогремели взрывы в воинской части захватчиков в районе мыса Фиолент возле Севастополя. Объект атаковали беспилотные летательные аппараты.
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