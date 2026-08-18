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У кількох районах Москви стався блекаут

21:33 18.08.2026 Вт
2 хв
Росіяни припускають, що причиною могла бути пожежа на одній з ТЕЦ
aimg Валерій Ульяненко
Фото: у кількох районах Москви зникло світло (Getty Images)

У кількох районах Москви стався масштабний збій у електропостачанні, через який без світла залишилися житлові квартали, застрягли ліфти та зупинилося метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Електрика зникла одразу в кількох районах російської столиці - зокрема, у Замоскворіччі, Даниловському та Гагарінському районах.

НП призвела до серйозного збою на Калузько-Ризькій лінії метро. На "помаранчевій" гілці потяги курсували із суттєво збільшеними інтервалами. На виході зі станції "Ризька" утворилася тиснява та великий натовп, не працюють ескалатори, немає світла і в магазинах поблизу.

Станом на 20:34 рух поїздів підземки заявлено як відновлений.

Крім того, внаслідок раптового вимкнення електроенергії близько кілька людей застрягли в ліфтах.

Що відомо про причини

За попередньою інформацією, причиною масового відключення світла стала пожежа на ТЕЦ-20. Місцеві жителі повідомляють, що на місці лунає сирена, прибуло кілька пожежних розрахунків та машин швидкої допомоги.

Трохи пізніше росіяни повідомили про вимкнення сирени на об'єкті, частина машин швидкої допомоги поїхала.

Нагадаємо, сьогодні у Підмосков’ї близько 10 тисяч споживачів залишилися без електропостачання після нічної атаки безпілотників. У "Мособленерго" заявили, що це стало першим масштабним відключенням світла з початку року.

Зазначимо, що в ніч проти 18 серпня Москву та Московську область атакували дрони. Місцева влада повідомляла про займання в кількох районах.

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МоскваЕлектроенергіяБлекаут