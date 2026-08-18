В нескольких районах Москвы произошел блекаут

Электричество пропало сразу в нескольких районах российской столицы - в частности, в Замоскворечье, Даниловском и Гагаринском районах.

ЧП привело к серьезному сбою на Калужско-Рижской линии метро. На "оранжевой" ветке поезда курсировали с существенно увеличенными интервалами. На выходе со станции "Рижская" образовалась давка и большая толпа, не работают эскалаторы, нет света и в магазинах поблизости.

По состоянию на 20:34 движение поездов подземки заявлено как восстановленное.

Кроме того, в результате внезапного отключения электроэнергии около несколько человек застряли в лифтах.

Что известно о причинах

По предварительной информации, причиной массового отключения света стал пожар на ТЭЦ-20. Местные жители сообщают, что на месте раздается сирена, прибыло несколько пожарных расчетов и скорой помощи.

Чуть позже россияне сообщили об отключении сирены на объекте, часть машин скорой помощи уехала.