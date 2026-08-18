RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В нескольких районах Москвы произошел блекаут

21:33 18.08.2026 Вт
2 мин
Россияне предполагают, что причиной мог быть пожар на одной из ТЭЦ
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в нескольких районах Москвы исчез свет (Getty Images)

В нескольких районах Москвы произошел масштабный сбой в электроснабжении, из-за которого без света остались жилые кварталы, застряли лифты и остановилось метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Электричество пропало сразу в нескольких районах российской столицы - в частности, в Замоскворечье, Даниловском и Гагаринском районах.

ЧП привело к серьезному сбою на Калужско-Рижской линии метро. На "оранжевой" ветке поезда курсировали с существенно увеличенными интервалами. На выходе со станции "Рижская" образовалась давка и большая толпа, не работают эскалаторы, нет света и в магазинах поблизости.

По состоянию на 20:34 движение поездов подземки заявлено как восстановленное.

Кроме того, в результате внезапного отключения электроэнергии около несколько человек застряли в лифтах.

Что известно о причинах

По предварительной информации, причиной массового отключения света стал пожар на ТЭЦ-20. Местные жители сообщают, что на месте раздается сирена, прибыло несколько пожарных расчетов и скорой помощи.

Чуть позже россияне сообщили об отключении сирены на объекте, часть машин скорой помощи уехала.

Напомним, сегодня в Подмосковье около 10 тысяч потребителей остались без электроснабжения после ночной атаки беспилотников. В "Мособлэнерго" заявили, что это стало первым масштабным отключением света с начала года.

Отметим, что в ночь на 18 августа Москву и Московскую область атаковали дроны. Местные власти сообщали о возгорании в нескольких районах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МоскваЭлектроэнергияБлэкаут