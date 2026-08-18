У кількох районах Москви стався блекаут

У кількох районах Москви стався масштабний збій у електропостачанні, через який без світла залишилися житлові квартали, застрягли ліфти та зупинилося метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Електрика зникла одразу в кількох районах російської столиці - зокрема, у Замоскворіччі, Даниловському та Гагарінському районах.

НП призвела до серйозного збою на Калузько-Ризькій лінії метро. На "помаранчевій" гілці потяги курсували із суттєво збільшеними інтервалами. На виході зі станції "Ризька" утворилася тиснява та великий натовп, не працюють ескалатори, немає світла і в магазинах поблизу.

Станом на 20:34 рух поїздів підземки заявлено як відновлений.

Крім того, внаслідок раптового вимкнення електроенергії близько кілька людей застрягли в ліфтах.

Що відомо про причини

За попередньою інформацією, причиною масового відключення світла стала пожежа на ТЕЦ-20. Місцеві жителі повідомляють, що на місці лунає сирена, прибуло кілька пожежних розрахунків та машин швидкої допомоги.

Трохи пізніше росіяни повідомили про вимкнення сирени на об'єкті, частина машин швидкої допомоги поїхала.