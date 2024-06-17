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У кількох областях України до вечора скасували графіки відключень світла

Фото: у кількох областях України до вечора не відключатимуть світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Львівській та Івано-Франківській областях сьогодні, 17 червня, тимчасово скасували графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго" в Telegram і "Прикарпаттяобленерго" в Telegram.

Як зазначили у "Львівобленерго", відключень світла у Львівській області не буде до 19:00. Графіки почнуть діяти з 19:00 до 24:00.

При цьому в "Прикарпаттіобленерго" розповіли, що в Івано-Франківській області до 19:00 також не будуть застосовуватись графіки. Їх запровадять з 19:00 до 24:00.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 16 червня, "Укренерго" попередило українців, що графіки відключень світла у всіх областях діятимуть з 08:00 до 24:00.

При цьому з 11:00 до 22:00 обмеження планували вводити для більшості споживачів.

Але вже сьогодні, 17 червня, в "Укренерго" розповіли, що з 19:00 до 22:00 зменшено час дії відключень двох черг одночасно.

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Львівська областьУкренергоІвано-Франківська областьЕлектроенергіяВимкнення світлаГрафік відключення світла