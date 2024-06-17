У кількох областях України до вечора скасували графіки відключень світла

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 16 червня, "Укренерго" попередило українців, що графіки відключень світла у всіх областях діятимуть з 08:00 до 24:00.

При цьому з 11:00 до 22:00 обмеження планували вводити для більшості споживачів.

Але вже сьогодні, 17 червня, в "Укренерго" розповіли, що з 19:00 до 22:00 зменшено час дії відключень двох черг одночасно.

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