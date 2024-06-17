В нескольких областях Украины до вечера отменили графики отключений света

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 16 июня, "Укрэнерго" предупредило украинцев, что графики отключений света во всех областях будут действовать с 08:00 до 24:00.

При этом с 11:00 до 22:00 ограничения планировали вводить для большей части потребителей.

Но уже сегодня, 17 июня, в "Укрэнерго" рассказали, что с 19:00 до 22:00 Уменьшено время действия отключений двух очередей одновременно.

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