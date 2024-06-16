Як вимикатимуть світло 17 червня: відповідь "Укренерго"

У всіх регіонах України завтра, 17 червня, графіки відключення світла діятимуть з 08:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram .

"В період з 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години", - сказано у повідомленні.

Причина - прогнозовае зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

У випадку зміни ситуації в енергосистемі України - буде повідомлено додатково.

Відключення світла в Україні

Після знищення Росією понад 80% генерації енергетики України в країні діють планові та аварійні відключення електроенергії.

Зокрема, очікується, що через спеку цього літа буде зростання споживання електроенергії. Це може призвести до збільшення дефіциту енергетики. В Національній енергетичній компанії "Укренерго" очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.

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