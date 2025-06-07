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В нескольких областях Украины штормовое предупреждение: кого коснется непогода 8 июня

Суббота 07 июня 2025 19:10
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В нескольких областях Украины штормовое предупреждение: кого коснется непогода 8 июня Фото: штормовое предупреждение в Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В нескольких областях Украины днем, 8 июня, заметно ухудшится погода. Ожидаются резкие порывы ветра и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Синоптики выпустили предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Непогода и грозы ожидаются с западных, Житомирской и Винницкой областях страны.

Кроме того, в отдельных районах пройдет град, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

"Первый уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и транспорта", - предупредили в Укргидрометцентре.

В нескольких областях Украины штормовое предупреждение: кого коснется непогода 8 июня

Фото: штормовое предупреждение в Украине (Укргидрометцентр)

Погода в Украине

Напомним, в Укргидрометцентре ранее рассказали о погоде в Украине на 8 июня. Согласно прогнозу синоптиков, жара не отступит, однако в отдельных районах пройдут дожди.

Также синоптики сообщали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета. Абсолютный максимум температуры будет наблюдаться в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях. Месячное количество осадков будет в пределах нормы.

Более того, климатологи рассказали, что весна в этом году была рекордно жаркой. Март стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе.

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