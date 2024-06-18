В кількох областях України оголошено тривогу через атаку "Шахедів"

"Рух БпЛА (імовірно "Shahed") через Дніпропетровщину", - йдеться у повідомленні.

О 01:35 було оголошено повітряну тривогу в Дніпропетровській області.

Моніторингові пабліки повідомили, що "Шахед" пролетів місто Нікополь та рухається на Північ. Також повідомляється про наближення дрона до міста Дніпро.

Також БпЛА помічено над містом Кам'янське Дніпропетровської області, курс східний.

О 2:49 ночі Повітряні сили повідомили про рух безпілотників із Дніпропетровської області в напрямку Запоріжжя.

Запорізька область

О 1:48 через рух групи БпЛА було оголошено тривогу в Запорізькій області.

Повідомляється про рух 1 мопеда на півночі області, курс східний. Ще 3 мопеди помічені в районі Оріхова Запорізької області північно-східним курсом.

О 2:49 в Запорізькій області дрони рухаються у північному напрямку.

Миколаївська область

О 2:18 було оголошено тривогу в Миколаївській області. Сили ППО працювали по розвідувальних безпілотниках.

О 2:57 оголошено відбій тривоги в Миколаївській області.

Станом на зараз, мапа повітряних тривог виглядає так:

Джерело: Карта повітряних тривог (https://t.me/alarmukraine)