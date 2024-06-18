В нескольких областях Украины объявлена тревога из-за атаки "Шахедов"

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки ударными беспилотниками "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Движение БпЛА (предположительно "Shahed") через Днепропетровскую область", - говорится в сообщении.
В 01:35 была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской области.
Мониторинговые паблики сообщили, что "Шахед" пролетел город Никополь и движется на Север. Также сообщается о приближении дрона к городу Днепр.
Также БпЛА замечен над городом Каменское Днепропетровской области, курс восточный.
В 1:48 из-за движения группы БпЛА была объявлена тревога в Запорожской области.
Сообщается о движении 1 мопеда на севере области, курс восточный. Еще 3 мопеда замечены в районе Орехова северо-восточным курсом.
В 2:18 объявлена тревога в Николаевской области. Ударные дроны не фиксируются, возможна работа сил ПВО по разведывательным беспилотникам.
По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог выглядит так:
Вечером в понедельник, 17 июня, в Одессе прогремели взрывы. Силы ПВО сбили баллистическую ракету.
Днем 17 июня захватчики ударили ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Полтавы. В результате атаки пострадали 22 человека.
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