В нескольких областях Украины объявлена тревога из-за атаки "Шахедов"

"Движение БпЛА (предположительно "Shahed") через Днепропетровскую область", - говорится в сообщении.

В 01:35 была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской области.

Мониторинговые паблики сообщили, что "Шахед" пролетел город Никополь и движется на Север. Также сообщается о приближении дрона к городу Днепр.

Также БпЛА замечен над городом Каменское Днепропетровской области, курс восточный.

Запорожская область

В 1:48 из-за движения группы БпЛА была объявлена тревога в Запорожской области.

Сообщается о движении 1 мопеда на севере области, курс восточный. Еще 3 мопеда замечены в районе Орехова северо-восточным курсом.

Николаевская область

В 2:18 объявлена тревога в Николаевской области. Ударные дроны не фиксируются, возможна работа сил ПВО по разведывательным беспилотникам.

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог выглядит так:

Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/alarmukraine)