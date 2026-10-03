У кількох населених пунктах Полтавщини обмежили перебування цивільних

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У Полтавській області через проведення безпекових заходів обмежили перебування цивільного населення на окремих ділянках Кременчуцького району. Вони діятимуть із 3 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Обмеження діятимуть на окремих ділянках у таких населених пунктах: місто Горішні Плавні;

село Редути;

село Кам'яні Потоки;

село Чикалівка. Рішення щодо обмежень ухвалила Рада оборони Полтавської області у зв'язку з проведенням безпекових заходів. У визначеному районі заборонено рибальство, мисливство, грибництво, а також фото- та відеозйомку. В'їзд на територію дозволений лише людям, які проживають у цьому секторі. Про скасування обмежень повідомлять додатково.