У кількох населених пунктах Полтавщини обмежили перебування цивільних
У Полтавській області через проведення безпекових заходів обмежили перебування цивільного населення на окремих ділянках Кременчуцького району. Вони діятимуть із 3 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
Обмеження діятимуть на окремих ділянках у таких населених пунктах:
- місто Горішні Плавні;
- село Редути;
- село Кам'яні Потоки;
- село Чикалівка.
Рішення щодо обмежень ухвалила Рада оборони Полтавської області у зв'язку з проведенням безпекових заходів.
У визначеному районі заборонено рибальство, мисливство, грибництво, а також фото- та відеозйомку. В'їзд на територію дозволений лише людям, які проживають у цьому секторі.
Про скасування обмежень повідомлять додатково.
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