В нескольких населенных пунктах Полтавщины ограничили пребывание гражданских
В Полтавской области из-за проведения мер безопасности ограничили пребывание гражданского населения на отдельных участках Кременчугского района. Они будут действовать с 3 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.
Ограничения будут действовать на отдельных участках в следующих населенных пунктах:
- город Горишние Плавные;
- село Редуты;
- село Каменные Потоки;
- село Чикаловка.
Решение об ограничениях принял Совет обороны Полтавской области в связи с проведением мер безопасности.
В определенном районе запрещено рыболовство, охота, грибничество, а также фото- и видеосъемку. Въезд на территорию разрешен только людям, проживающим в этом секторе.
Об отмене ограничений сообщат дополнительно.
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