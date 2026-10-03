В нескольких населенных пунктах Полтавщины ограничили пребывание гражданских

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В Полтавской области из-за проведения мер безопасности ограничили пребывание гражданского населения на отдельных участках Кременчугского района. Они будут действовать с 3 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

Ограничения будут действовать на отдельных участках в следующих населенных пунктах: город Горишние Плавные;

село Редуты;

село Каменные Потоки;

село Чикаловка. Решение об ограничениях принял Совет обороны Полтавской области в связи с проведением мер безопасности. В определенном районе запрещено рыболовство, охота, грибничество, а также фото- и видеосъемку. Въезд на территорию разрешен только людям, проживающим в этом секторе. Об отмене ограничений сообщат дополнительно.