У кількох містах Ростовської області пролунали вибухи через атаку дронів

У Ростовській області (Російська Федерація) у ніч проти 26 листопада були зафіксовані невідомі безпілотники, й було розпочато роботу систем ППО. В районах кількох міст пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал тимчасово виконувача обов'язки губернатора Ростовської області Юрія Слюсара та місцеві пабліки.

За словами російського чиновника, у Ростовській області нібито було збито кілька безпілотників. Це відбулося в районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду.

"З опівночі в Ростовській області засоби ППО відбивають повітряну атаку ворога. На даний момент знищено 4 БПЛА: в районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду", - звітує представник влади регіону.

Також він стверджує, що "постраждалих та руйнувань на землі немає", й робота ППО триває.

Разом з тим ростовські Telegram-канали пишуть, що у даних містах було "гучно", й лунали вибухи.

Крім того, в мережі повідомляють, що окрім Таганрога, Новошахтинська, Каменська та Зернограду також було чути вибухи у селі Новобессергенівка (Некліновський район, під Таганрогом).

Зазначимо, що біля Таганрогу, за відкритими даними, розташовані два військові аеродроми - "Таганрог-Центральний" (на північ від міста) та "Таганрог-Південний" (недалеко від села Новобессергенівка).

Вибухи у Таганрозі

Нагадаємо, що у Таганрозі Ростовської області РФ вибухи начебто через повітряні атаки лунають далеко не вперше.

Так, наприклад, у березні на тлі дронової атаки по Таганрогу повідомлялося про пошкодження авіазаводу. Це підприємство займається будівництвом та ремонтом військових транспортних літаків різних типів, у тому числі Іл-76, А-50, Іл-78 та ін., а також раніше виробляв стратегічні бомбардувальники, серед яких Ту-95, Ту-142 та інші.

А 16 грудня 2023 року прогримів вибух на півночі Таганрога, після події росіяни підняли в небо кілька вертольотів.

Також 28 липня минулого року у центрі Таганрога стався потужний вибух поблизу кафе. Через вибух постраждали близько 15 людей. РосЗМІ повідомляли, що місце можливого прильоту ракети знаходиться приблизно за 10 км від авіабази. При цьому в Міноборони РФ звинуватили у вибуху Україну. Після цього серія вибухів пролунала в Азовському районі Ростовської області.