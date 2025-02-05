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У кількох містах Криму зник мобільний зв'язок

Крим, Середа 05 лютого 2025 20:52
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У кількох містах Криму зник мобільний зв'язок Фото: у кількох містах Криму зник мобільний зв'язок 5 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У кількох містах Криму виникли проблеми з мобільним зв'язком. Він зник у Судаку, Керчі, Євпаторії, Феодосії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".

Так, підписники Telegram-каналу повідомляють, що в Євпаторії та Керчі немає мобільного зв'язку та мобільного інтернету. Зокрема, в Євпаторії не працює жоден оператор.

"У Феодосії і в Судаку теж немає мобільного зв'язку. У Бахчисараї немає мобільного зв'язку більше години", - уточнює "Кримський вітер".

Ситуація в Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. З того часу окупанти напхали півострів великою кількістю різного роду військових об'єктів.

Причому, часто загарбники використовують уже відому тактику. Наприклад, у Євпаторії росіяни обладнали штаб РФ в одному з цивільних об'єктів. Для переміщень загарбники також використовують цивільний транспорт.

Зазначимо, що після окупації росіяни побудували Керченський міст, який з'єднав Крим із материковою частиною РФ і вважається незаконною спорудою.

Сили оборони не раз називали його законною метою для ударів. Ще у квітні минулого року The Guardian писало, що ГУР готує третій удар по Керченському мосту.

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Керч Євпаторія Крим Судак Феодосия
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