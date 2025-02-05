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В нескольких городах Крыма пропала мобильная связь

Крым, Среда 05 февраля 2025 20:52
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В нескольких городах Крыма пропала мобильная связь Фото: в нескольких городах Крыма пропала мобильная связь 5 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В нескольких городах Крыма возникли проблемы с мобильной связью. Она пропала в Судаке, Керчи, Евпатории, Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Так, подписчики Telegram-канала сообщают, что в Евпатории и Керчи нет мобильной связи и мобильного интернета. В частности, в Евпатории не работает ни один оператор.

"В Феодосии и в Судаке тоже нет мобильной связи. В Бахчисарае нет мобильной связи более часа", - уточняет "Крымский ветер".

Ситуация в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. С того времени оккупанты напичкали полуостров большим количеством разного рода военных объектов.

Причем, часто захватчики используют уже известную тактику. Например, в Евпатории россияне оборудовали штаб РФ в одном из гражданских объектов. Для перемещений захватчики также используют гражданский транспорт.

Отметим, что после оккупации россияне построили Керченский мост, который соединил Крым с материковой частю РФ и считается незаконной постройкой.

Силы обороны не раз называли его законной целью для ударов. Еще в апреле прошлого года The Guardian писало, что ГУР готовит третий удар по Керченскому мосту.

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