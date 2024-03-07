У кількох містах Криму повідомляють про стрілянину

Жителі окупованої Новофедорівки на півночі півострова повідомляють у соцмережах про звуки, які схожі на стрілянину великим калібром у районі аеродрому.

Крім того, як зазначають у мережі, з центру Севастополя також лунають подібні звуки.

Наразі невідомі причини та обставини інцидентів. Окупаційний режим не коментував ситуацію в Криму.

скриншот deepstatemap.live

Додамо, що поблизу Новофедорівки розташований Джанкой, де знаходиться військовий аеродром, який активно використовують окупанти. Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни перетворили Джанкой на свою військову базу.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.