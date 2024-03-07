ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У кількох містах Криму повідомляють про стрілянину

Севастополь, Четвер 07 березня 2024 15:51
UA EN RU
У кількох містах Криму повідомляють про стрілянину Фото: у Криму 7 березня повідомляють про стрілянину (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Звуки стрілянини було чути у кількох містах окупованого Криму, зокрема у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Жителі окупованої Новофедорівки на півночі півострова повідомляють у соцмережах про звуки, які схожі на стрілянину великим калібром у районі аеродрому.

Крім того, як зазначають у мережі, з центру Севастополя також лунають подібні звуки.

Наразі невідомі причини та обставини інцидентів. Окупаційний режим не коментував ситуацію в Криму.

У кількох містах Криму повідомляють про стрілянину

скриншот deepstatemap.live

Додамо, що поблизу Новофедорівки розташований Джанкой, де знаходиться військовий аеродром, який активно використовують окупанти. Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни перетворили Джанкой на свою військову базу.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастополь Крим Війна в Україні
NEWS
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
Не тільки Авдіївский. ЗСУ назвали ще один напрямок, який стає "гарячим"
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію