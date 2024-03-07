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В нескольких городах Крыма сообщают о стрельбе

Севастополь, Четверг 07 марта 2024 15:51
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В нескольких городах Крыма сообщают о стрельбе Фото: в Крыму 7 марта сообщают о стрельбе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Звуки стрельбы были слышны в нескольких городах оккупированного Крыма, в том числе в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Жители оккупированной Новофедоровки на севере полуострова сообщают в соцсетях о звуках, похожих на стрельбу большим калибром в районе аэродрома.

Кроме того, как отмечают в сети, из центра Севастополя также раздаются подобные звуки.

Пока неизвестны причины и обстоятельства инцидентов. Оккупационный режим не комментировал ситуацию в Крыму.

В нескольких городах Крыма сообщают о стрельбе

скриншот deepstatemap.live

Добавим, что вблизи Новофедоровки расположен Джанкой, где находится военный аэродром, который активно используют оккупанты. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне превратили Джанкой в свою военную базу.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, в начале января 2024 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Также Воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.

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