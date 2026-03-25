Кількість жертв зросла втричі: хворому на СМА Назарію Гусакову оновили підозру

Більше потерпілих і більша сума

Правова кваліфікація дій залишилася незмінною, проте слідство встановило нових постраждалих. Кількість потерпілих зросла з 34 до 96 осіб, а сума збитків - з 1,3 млн грн до 2 млн гривень.

Як діяв Назарій Гусаков

Чоловік організував збір коштів у соціальних мережах і Telegram-каналах. Він заявляв про нібито критичну потребу в дорогому препараті для лікування СМА.

Проте, за даними Львівської міської ради, з червня 2024 року він отримував цей препарат безкоштовно - за рахунок місцевого бюджету.

Для просування кампанії використовувалася підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів. Гроші збирали через платформи PayPal та BuyMeACoffee.

На що витрачав кошти

Слідство встановило, що зібрані гроші могли йти не на лікування. Серед можливих витрат - азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.

Під час обшуків вилучили мобільний телефон і флешнакопичувачі. Їх дослідження тривають.

До суду вже направили клопотання про цілодобовий домашній арешт. За умовами запобіжного заходу, чоловік зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги.