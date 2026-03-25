Количество жертв возросло втрое: больному на СМА Назарию Гусакову обновили подозрение

Больше пострадавших и большая сумма

Правовая квалификация действий осталась неизменной, однако следствие установило новых пострадавших. Количество пострадавших возросло с 34 до 96 человек, а сумма ущерба - с 1,3 млн грн до 2 млн гривен.

Как действовал Назарий Гусаков

Мужчина организовал сбор средств в социальных сетях и Telegram-каналах. Он заявлял о якобы критической потребности в дорогостоящем препарате для лечения СМА.

Однако, по данным Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал этот препарат бесплатно - за счет местного бюджета.

Для продвижения кампании использовалась поддержка известных медийных лиц и инфлюенсеров. Деньги собирали через платформы PayPal и BuyMeACoffee.

На что тратил средства

Следствие установило, что собранные деньги могли идти не на лечение. Среди возможных расходов - азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды.

Во время обысков изъяли мобильный телефон и флешнакопители. Их исследования продолжаются.

В суд уже направили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте. По условиям меры пресечения, мужчина сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи или направления в укрытие во время воздушной тревоги.