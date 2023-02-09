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Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 16 тисяч

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Мараш, Четвер 09 лютого 2023 16:15
Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 16 тисяч Фото: Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 16 тисяч (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Туреччині внаслідок землетрусів загинули понад 16 тисяч людей. При цьому понад 64 тисяч отримали поранення.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.

"16 170 людей загинули та 64 194 отримали поранення внаслідок землетрусів у Мараші", - заявив він.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський наказав відправити до Туреччини гуманітарну допомогу. Також туди виїхали українські рятувальники, які допоможуть розбору завалів.

Крім того, Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.

Раніше у МЗС України повідомили, що Київ направив консулів до Туреччини для допомоги українцям. Певно, ще п'ять громадян України перебувають під завалами.

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