Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 800: рятувальна операція триває

Що відомо про наслідки

Землетрус магнітудою 6 балів на глибині близько 10 км. Найбільше руйнувань зазнали провінції Кунар та Нангархар. Глинобитні будинки в гірських районах обвалилися, а складний рельєф і несприятлива погода ускладнюють доступ до постраждалих населених пунктів.



Наслідки землетрусу в Афганістані (фото: Getty Images)

"Ми не можемо точно передбачити, скільки тіл ще залишається під завалами. Наше завдання - якнайшвидше завершити рятувальні роботи та почати розподіл допомоги", - заявив голова управління з питань надзвичайних ситуацій провінції Кунар Ехсанулла Ехсан.

Рятувальні роботи

На вузьких гірських дорогах рухаються колони швидких, а вертольоти доставляють у села гуманітарні вантажі та евакуюють поранених. Частину постраждалих перевезли до лікарень Кабула та Нангархара. Для розчищення доріг залучили спецтехніку.

Талібан відправив військових для допомоги й забезпечення порядку. ООН повідомила, що понад 12 тисяч людей постраждали від стихії. Рятувальники також намагаються швидко утилізувати загиблих тварин, щоб запобігти забрудненню води



Наслідки землетрусу в Афганістані (фото: Getty Images)

Міжнародна допомога

UNICEF доставляє медикаменти, теплий одяг, намети, засоби гігієни та воду. Велика Британія виділила 1 млн фунтів на підтримку роботи ООН та Червоного Хреста. Індія вже відправила 1 тисячу сімейних наметів і готує нову партію гуманітарних вантажів, Китай також заявив про готовність допомогти.

Водночас гуманітарні організації наголошують, що скорочення міжнародного фінансування суттєво обмежує можливості реагування на кризу.

Зазначимо, Афганістан регулярно потерпає від землетрусів, особливо в гірському регіоні Гіндукуш, де сходяться тектонічні плити. У 2022 році землетрус магнітудою 6,1 забрав життя близько тисячі людей.