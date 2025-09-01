ua en ru
Землетрус в Афганістані забрав життя понад 600 людей, зруйновано кілька сіл

Понеділок 01 вересня 2025 10:11
Землетрус в Афганістані забрав життя понад 600 людей, зруйновано кілька сіл Фото: В Афганістані стався потужний землетрус (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У східних провінціях Афганістану, поблизу кордону з Пакистаном, стався землетрус магнітудою 6,0, який забрав життя щонайменше 622 людей та поранив понад 1,5 тисячі. Кілька сіл повністю зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

Землетрус стався близько 23:47 за місцевим часом (22:17 за Київським часом) у провінції Кунар, неподалік Джелалабаду у провінції Нангархар. Підземні поштовхи зачепили гірські райони, а рятувальні бригади поспішили до віддалених населених пунктів.

Землетрус в Афганістані забрав життя понад 600 людей, зруйновано кілька сіл
Землетрус стався у провінції Кунар, неподалік Джелалабаду (карта:Sky News)

Представники Афганського Червоного Півмісяця повідомили, що медичні команди та рятувальники надають екстрену допомогу постраждалим родинам. За словами представника міністерства охорони здоров’я Афганістану, операції з порятунку тривають, а число загиблих і поранених ще може змінюватися.

Де найбільші руйнування

Найбільші збитки зафіксовані в районах Нур Гул, Сокі, Ватпур, Маногі та Чападаре. Частина постраждалих уже доправлена до лікарень, проте через важкодоступність деяких територій точна статистика поки що невідома.

Місто Джелалабад, розташоване за 17 миль від епіцентру, зазнало серйозних руйнувань. Більшість будівель у місті низькі та зведені з бетону чи цегли, проте у віддалених районах люди живуть у будинках із глини та дерева, що значно підвищує ризик руйнування під час землетрусу.

Повторні землетруси

Через 20 хвилин після першого підземного поштовху у провінції Кунар стався другий землетрус магнітудою 4,5, а згодом ще один - 5,2.

Рятувальні служби продовжують працювати у постраждалих районах, надаючи медичну допомогу та евакуюючи людей із зруйнованих сіл.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Україна загалом є сейсмічно стабільною країною, хоча окремі регіони - Крим, Карпати, частина Одеської та Чернівецької областей, а також деякі зони центральної України - можуть зазнавати землетрусів силою до 7 балів.

Також ми писали, що більшість радянської забудови в Україні розрахована на землетруси до 5 балів, сучасні будинки - до 6-7 балів, але реальні ризики залежать від місцевої геології. Радянські будинки та інфраструктура можуть бути вразливими при сильних поштовхах, тоді як сучасні норми враховують більші навантаження.

