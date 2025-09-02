Количество жертв землетрясения в Афганистане превысило 800: спасательная операция продолжается

Что известно о последствиях

Землетрясение магнитудой 6 баллов на глубине около 10 км. Больше всего разрушениям подверглись провинции Кунар и Нангархар. Глинобитные дома в горных районах обвалились, а сложный рельеф и неблагоприятная погода затрудняют доступ к пострадавшим населенным пунктам.



Последствия землетрясения в Афганистане (фото: Getty Images)

"Мы не можем точно предсказать, сколько тел еще остается под завалами. Наша задача - как можно быстрее завершить спасательные работы и начать распределение помощи", - заявил глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций провинции Кунар Эхсанулла Эхсан.

Спасательные работы

По узким горным дорогам движутся колонны скорых, а вертолеты доставляют в села гуманитарные грузы и эвакуируют раненых. Часть пострадавших перевезли в больницы Кабула и Нангархара. Для расчистки дорог привлекли спецтехнику.

Талибан отправил военных для помощи и обеспечения порядка. ООН сообщила, что более 12 тысяч человек пострадали от стихии. Спасатели также пытаются быстро утилизировать погибших животных, чтобы предотвратить загрязнение воды



Последствия землетрясения в Афганистане (фото: Getty Images)

Международная помощь

UNICEF доставляет медикаменты, теплую одежду, палатки, средства гигиены и воду. Великобритания выделила 1 млн фунтов на поддержку работы ООН и Красного Креста. Индия уже отправила 1 тысячу семейных палаток и готовит новую партию гуманитарных грузов, Китай также заявил о готовности помочь.

В то же время гуманитарные организации отмечают, что сокращение международного финансирования существенно ограничивает возможности реагирования на кризис.

Отметим, Афганистан регулярно страдает от землетрясений, особенно в горном регионе Гиндукуш, где сходятся тектонические плиты. В 2022 году землетрясение магнитудой 6,1 унесло жизни около тысячи человек.