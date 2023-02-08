Кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині вже сягнула більш як дев'ять тисяч

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині, що сталося 6 лютого, вже сягнула більш як дев'ять тисяч, ще майже 53 тисячі людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Star .

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський, наказав відправити до Туреччини гуманітарну допомогу. Також туди виїхали українські рятувальники, які допоможуть у розборі завалів.

Детальніше про землетруси в Туреччині та сусідніх до неї країнах, що стались 6 лютого - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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