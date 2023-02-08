Число жертв в результате землетрясения в Турции уже достигло более девяти тысяч

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, уже достигло более девяти тысяч, еще почти 53 тысячи человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Star .

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приказал отправить в Турцию гуманитарную помощь. Также туда выехали украинские спасатели, которые помогут разбору завалов.

Детальнее о землетрясениях в Турции и соседних к ней странах, которые произошли 6 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.