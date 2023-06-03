Кількість жертв від удару біля Дніпра зросла до 20: поранено 5 дітей

За його словами, в Підгородненській громаді 17 поранених було госпіталізовано, в тому числі, і п'ятьох дітей. Стан трьох хлопців наразі медики оцінюють як важкий, дівчата 11 та 17-років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

"Під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина", - написав Лисак.

Удар по передмісті Дніпра 3 червня

Ввечері, 3 червня, росіяни завдали удару по Підгородненській громаді, що біля Дніпра. Під завалами двох житлових будинків перебувають люди. Серед поранених є троє хлопців 6, 11 та 15 років.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і заявив, що всі відповідальні росіяни понесуть покарання.

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