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Кількість жертв від удару біля Дніпра зросла до 20: поранено 5 дітей

Фото: кількість жертв внаслідок обстрілу передмістя Дніпра зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Антон Малиновський

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по передмісті Дніпра зросла до 20. Серед поранених є п'ятеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, в Підгородненській громаді 17 поранених було госпіталізовано, в тому числі, і п'ятьох дітей. Стан трьох хлопців наразі медики оцінюють як важкий, дівчата 11 та 17-років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.

"Під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина", - написав Лисак.

Удар по передмісті Дніпра 3 червня

Ввечері, 3 червня, росіяни завдали удару по Підгородненській громаді, що біля Дніпра. Під завалами двох житлових будинків перебувають люди. Серед поранених є троє хлопців 6, 11 та 15 років.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і заявив, що всі відповідальні росіяни понесуть покарання.

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Дніпропетровська область