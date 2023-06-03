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Число жертв от удара возле Днепра возросло до 20: ранены 5 детей

Фото: количество жертв в результате обстрела пригорода Днепра возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Антон Малиновский

Число пострадавших в результате российского удара по пригороду Днепра возросло до 20. Среди раненых есть пятеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, в Подгородненском обществе 17 раненых были госпитализированы, в том числе, и пятеро детей. Состояние трех парней медики оценивают как тяжелое, девушки 11 и 17-лет в удовлетворительном состоянии, будут лечиться амбулаторно.

"Под завалами изуродованного дома спасатели продолжают искать людей. Вероятно, там есть ребенок", - написал Лысак.

Удар по пригороду Днепра 3 июня

Вечером, 3 июня, россияне нанесли удар по Подгородненскому обществу, что возле Днепра. Под завалами двух жилых домов находятся люди. Среди раненых есть трое парней 6, 11 и 15 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы и заявил, что все ответственные россияне понесут наказание.

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Днепропетровская область