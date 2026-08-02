Кількість загиблих від вибуху у ресторані в центрі Москви зросла до п'яти, - росЗМІ

Скільки загинуло

За даними джерел російських ЗМІ, двоє постраждалих померли в лікарні, тож загальна кількість загиблих зросла до п'яти. Понад шість осіб досі перебувають у тяжкому стані.

Раніше повідомлялось про трьох загиблих. Жінку, яка, за версією слідства, нібито принесла саморобний вибуховий пристрій, охоронця та одного з відвідувачів.

Що відомо про вибух

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт. За попередньою версією, вибуховий пристрій сховали в коробці з нібито подарунком і привели в дію дистанційно.

Слідство розглядає версію, що жінка, яка доставила коробку, нібито могла не знати про її вміст.

Офіційно мета нападу не називається. Водночас низка російських ЗМІ та телеграм-каналів припускає, що об'єктом атаки міг бути приватний захід, пов'язаний із днем народження головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Олександра Чайка.

Як непряме підтвердження цієї версії наводять напис "Олександр 55", помічений на сцені ресторану.