Число погибших от взрыва в ресторане в центре Москвы возросло до пяти, - росСМИ

Сколько погибло

По данным источников российских СМИ, двое пострадавших скончались в больнице, так что общее число погибших возросло до пяти. Более шести человек до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о трех погибших. Женщина, которая, по версии следствия, якобы принесла самодельное взрывное устройство, охранника и одного из посетителей.

Что известно о взрыве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. По предварительной версии, взрывное устройство спрятали в коробке с якобы подарком и привели в действие дистанционно.

Следствие рассматривает версию, что доставившая коробку женщина якобы могла не знать о ее содержимом.

Официально цель приступа не называется. В то же время, ряд российских СМИ и телеграмм-каналов предполагает, что объектом атаки могло быть частное мероприятие, связанное с днем рождения главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерала Александра Чайка.

В качестве косвенного подтверждения этой версии приводят надпись "Александр 55", замеченный на сцене ресторана.