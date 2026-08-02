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Число погибших от взрыва в ресторане в центре Москвы возросло до пяти, - росСМИ

17:30 02.08.2026 Вс
2 мин
Одна из версий взрыва связана с днем рождения российского генерала
aimg Валерия Абабина
Фото: Число жертв взрыва в Москве возросло до 5 (росСМИ)

Число погибших в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве возросло до пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода.

Сколько погибло

По данным источников российских СМИ, двое пострадавших скончались в больнице, так что общее число погибших возросло до пяти. Более шести человек до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о трех погибших. Женщина, которая, по версии следствия, якобы принесла самодельное взрывное устройство, охранника и одного из посетителей.

Что известно о взрыве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. По предварительной версии, взрывное устройство спрятали в коробке с якобы подарком и привели в действие дистанционно.

Следствие рассматривает версию, что доставившая коробку женщина якобы могла не знать о ее содержимом.

Официально цель приступа не называется. В то же время, ряд российских СМИ и телеграмм-каналов предполагает, что объектом атаки могло быть частное мероприятие, связанное с днем рождения главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерала Александра Чайка.

В качестве косвенного подтверждения этой версии приводят надпись "Александр 55", замеченный на сцене ресторана.

Напомним, взрыв в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы произошел вечером 1 августа. Заведение у сталинской высотки на Кудринской площади в тот вечер было закрыто для посетителей из-за частного банкета.

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