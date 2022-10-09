З'явилися фото і відео наслідків сьогоднішньої ракетної атаки по Запоріжжю

З'явилися фото та відео з Запоріжжя після ракетної атаки окупантів сьогодні, 9 жовтня. Внаслідок ударів загинули щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

На місці влучання ракет тривають рятувальні роботи. Внаслідок атаки постраждали 49 осіб, з них 6 дітей. Поранені знаходяться в лікарнях.

Ракетний удар по Запоріжжю

Сьогодні вночі у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Пізніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про ракетний удар.

Окупанти з тактичної авіації випустили по Запоріжжю 12 ракет. Внаслідок атаки частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та 20 автомобілів.

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