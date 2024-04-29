Кількість жертв серед цивільних українців зросла на 20% у березні, - розвідка Британії

Кількість жертв серед цивільних зросла на 20%, ніж у попередньому місяці (лютому, - ред). Як й зазначалось вище, жертви пов'язані з терористичними ракетами й авіаційними ударами ворога, а також збільшення кількості обстрілів на лінії фронту.

"У доповіді наголошується на збільшенні кількості скоординованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, внаслідок яких було знищено або пошкоджено 20 об'єктів", - додає розвідка.

Також у доповіді зазначається про загибель 57 дітей. Це двічі більше ніж попереднього місяця й безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів.

Як додає розвідка, від початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні налічується 31 366 жертв серед цивільного населення:

10 810 загиблих;

20 556 поранених.

Питання протиповітряної оборони України

На тлі загострення ворожих ударів по критичній інфраструктурі України, питання посилення протиповітряної оборони стало на порядку денному. Президент Володимир Зеленський раніше відзначав, що для захисту неба достатньо 25 одиниць американських зенітних ракетних систем (ЗРК) Patriot.

Як заявляв канцлер Німеччини Олаф Шольц, Берлін виявив у партнерів 6 одиниць систем Patriot, які могли б бути відправлені до України.

Також міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, його країна готова передати Києву систему протиповітряної оборони малої дальності.