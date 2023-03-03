UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кількість жертв в результаті російського обстрілу будинку в Запоріжжі зросла

Фото: кількість жертв в результаті російського обстрілу будинку в Запоріжжі зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

З-під завалів будинку, який вчора обстріляли росіяни, рятувальники деблокували тіла 5 загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі нині триває.

"Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати", - наголосили в службі надзвичайних ситуацій.

Крім того, було розгорнуто 6 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої потреби. В ДСНС повідомили, що 92 особам було надано психологічну допомогу на місці події.

"З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла 5 загиблих. До ліквідації наслідків ракетного удару залучено 150 осіб та 36 одиниць техніки, з них від ДСНС - 76 осіб особового складу та 13 одиниць техніки", - повідомили в службі.

Нагадаємо, вчора вночі росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого будівля зазнала сильних пошкоджень.

Раніше повідомлялось, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі зросла до чотирьох.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяДСНСВійна Росії проти України