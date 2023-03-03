Кількість жертв в результаті російського обстрілу будинку в Запоріжжі зросла

З-під завалів будинку, який вчора обстріляли росіяни, рятувальники деблокували тіла 5 загиблих.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За даними ДСНС, ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі нині триває.
"Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати", - наголосили в службі надзвичайних ситуацій.
Крім того, було розгорнуто 6 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої потреби. В ДСНС повідомили, що 92 особам було надано психологічну допомогу на місці події.
"З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла 5 загиблих. До ліквідації наслідків ракетного удару залучено 150 осіб та 36 одиниць техніки, з них від ДСНС - 76 осіб особового складу та 13 одиниць техніки", - повідомили в службі.
Нагадаємо, вчора вночі росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого будівля зазнала сильних пошкоджень.
Раніше повідомлялось, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі зросла до чотирьох.
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