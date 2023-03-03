Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі зросла до чотирьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Рятувальники вже понад добу займаються ліквідацією наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.

"Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували та передали волонтерам 2 котів.

Нагадаємо, вчора вночі росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого будівля зазнала сильних пошкоджень.

Раніше повідомлялося, що двоє людей загинули, ще вісім - отримали поранення. При цьому ще десять мирних жителів вважалися зниклими безвісти.

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