Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі зросла до чотирьох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Рятувальники вже понад добу займаються ліквідацією наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі.
"Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували та передали волонтерам 2 котів.
Нагадаємо, вчора вночі росіяни вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого будівля зазнала сильних пошкоджень.
Раніше повідомлялося, що двоє людей загинули, ще вісім - отримали поранення. При цьому ще десять мирних жителів вважалися зниклими безвісти.
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