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Число жертв в результате российского обстрела дома в Запорожье возросло

Фото: количество жертв в результате российских обстрелов дома в Запорожье возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Из-под завалов дома, который вчера обстреляли россияне, спасатели деблокировали тела 5 погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным ГСЧС, ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье продолжается.

"Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 – эвакуировать", - подчеркнули в службе чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, было развернуто 6 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости. В ГСЧС сообщили, что 92 лицам была оказана психологическая помощь на месте происшествия.

"Из-под завалов дома спасатели деблокировали тела 5 погибших. К ликвидации последствий ракетного удара привлечены 150 человек и 36 единиц техники, из них от ГСЧС - 76 человек личного состава и 13 единиц техники", - сообщили в службе.

Напомним, вчера ночью россияне ударили по многоэтажке в Запорожье, в результате чего здание получило сильные повреждения.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Запорожье выросло до четырех.

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ЗапорожьеГСЧСВойна России против Украины