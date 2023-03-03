Число жертв в результате российского обстрела дома в Запорожье возросло

По данным ГСЧС, ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье продолжается.

"Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 – эвакуировать", - подчеркнули в службе чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, было развернуто 6 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости. В ГСЧС сообщили, что 92 лицам была оказана психологическая помощь на месте происшествия.

"Из-под завалов дома спасатели деблокировали тела 5 погибших. К ликвидации последствий ракетного удара привлечены 150 человек и 36 единиц техники, из них от ГСЧС - 76 человек личного состава и 13 единиц техники", - сообщили в службе.