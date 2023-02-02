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Кількість жертв ракетного удару по Краматорську зросла

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Краматорськ, Четвер 02 лютого 2023 23:59
Кількість жертв ракетного удару по Краматорську зросла Фото: кількість жертв ракетного удару по Краматорську зросла до 4 (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Артур Родивилов

Число жертв у результаті російського ракетного удару в Краматорську зросло до 4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

Під завалами знайшли тіло загиблої жінки.

"На місці вчорашнього ракетного удару в Краматорську виявлено тіло ще однієї загиблої людини", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під завалами будинку у Краматорську продовжують шукати жінку.

Нагадаємо, 1 лютого російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру". Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів.

Травми отримали 21 особа, 8 знадобилася госпіталізація. Двох вдалося врятувати.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.

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