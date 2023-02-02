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Число жертв ракетного удара по Краматорску возросло

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Краматорск, Четверг 02 февраля 2023 23:59
Число жертв ракетного удара по Краматорску возросло Фото: число жертв ракетного удара по Краматорску возросло до 4 (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Артур Родивилов

Число жертв в результате российского ракетного удара в Краматорске возросло до 4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.

Под завалами нашли тело погибшей женщины.

"На месте вчерашнего ракетного удара в Краматорске обнаружено тело еще одного погибшего человека", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под завалами дома в Краматорске продолжают искать женщину.

Напомним, 1 февраля российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием "Искандера". В результате российского ракетного удара в Краматорске разрушен с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.

Травмы получили 21 человек, 8 понадобилась госпитализация. Двух удалось спасти.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и подчеркнул, что все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.

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