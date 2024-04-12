Кількість жертв після ракетного удару по Миколаєву 11 квітня зросла

Обстріл Миколаєва

Вдень 11 квітня в Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Ворг атакував місто балістикою.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих та 4 поранених, пізніше - про 4 жертви та 5 постраждалих. Загиблі - цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання. Серед постраждалих - дівчинка-підліток.

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