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Количество жертв после ракетного удара по Николаеву 11 апреля возросло

Фото: количество жертв после ракетного удара по Николаеву 11 апреля возросло (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пять человек погибли из-за ракетного удара по Николаеву 11 апреля. В больнице умер еще один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"К сожалению, в больнице скончался 37-летний мужчина, который в результате вчерашнего обстрела получил тяжелые ранения", - написал он.

Обстрел Николаева

Днем 11 апреля в Николаеве раздался взрыв. На территории региона объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Ворг атаковал город баллистикой.

Сначала сообщалось о двух погибших и 4 раненых, позже - о 4 жертвах и 5 пострадавших. Погибшие - гражданские, которые в этот момент случайно оказались на месте попадания. Среди пострадавших - девочка-подросток.

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Николаев