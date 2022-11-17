Количество жертв ночного обстрела Запорожской области резко увеличилось

Ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Вольнянскому району Запорожской области. В результате обстрела погибло по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Ночью россияне снова нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов в Вольнянском районе. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом.

На месте удара работают десятки спасателей, волонтеры и коммунальные службы. Из-под завалов изъяты тела 7 погибших. Работы по ликвидации последствий ракетного удара продолжаются.

Напомним, в Украине с самого утра 17 ноября объявили масштабную воздушную тревогу. По состоянию на 9:30 все области, кроме Крыма, "красные".

Массированные удары наносятся по всей территории Украины. Взрывы прогремели в Днепре, Черкасской и Киевской областях. Также известно о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области.

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