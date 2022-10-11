Кількість жертв масованих ударів зросла. Знеструмлено сотні населених пунктів

Внаслідок масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня, попередньо, загинули 19 людей, ще 105 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
"Вчора внаслідок обстрілів сталося потрапляння по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовано.
При цьому вже вдалося відновити електропостачання у 3571 населеному пункті.
Крім того, співробітники ДСНС для забезпечення електропостачання залучили 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров'я в кількох областях, а також 7 електростанцій для об'єктів критичної інфраструктури.
Нагадаємо, 10 жовтня російські війська здійснили одну з наймасштабніших ракетних атак по Україні з початку війни. Ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі та об'єктах енергетичної інфраструктури в 11 областях України та Києві.
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