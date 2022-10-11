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Число жертв массированных ударов возросло. Обесточены сотни населенных пунктов

Фото: число жертв в результате массированных ударов по Украине 10 октября возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате массированных ракетных ударов по Украине 10 октября, предварительно, погибли 19 человек, еще 105 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Вчера в результате обстрелов произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы.

При этом уже удалось возобновть электроснабжение в 3571 населенном пункте.

Кроме того, сотрудники ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлекли 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в нескольких областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.

Напомним, 10 октября российские войска совершили одну из самых масштабных ракетных атак по Украине с начала войны. Вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре и объектам энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве.

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ракетный удар