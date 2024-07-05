Кількість жертв атаки РФ по Дніпру збільшилась до 8 людей

Кількість жертв російського удару по Дніпру 3 липня збільшилася до 8 людей. У лікарні померла ще одна поранена жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram .

"У лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки", - зазначив Лисак, висловивши співчуття тим, хто втратив рідних.

Крім того, голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що сьогодні вночі над областю оборонці з ПвК "Схід" збили 3 "Шахеди".

Зокрема, під ворожими ввечері та з початку ранку під ударами був Нікополь. Агресор атакував дронами-камікадзе.

"Пошкоджена інфраструктура. Понівечені приватний будинок і мікроавтобус. Люди цілі", - йдеться в повідомленні.