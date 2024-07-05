Число жертв атаки РФ по Днепру увеличилось до 8 человек
Число жертв российского удара по Днепру 3 июля увеличилось до 8 человек. В больнице скончалась еще одна раненая женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
"В больнице скончалась еще одна женщина, раненая в Днепре накануне. Ей было 72 года", - отметил Лысак, выразив соболезнования тем, кто потерял родных.
Кроме того, глава Днепропетровской ОВА сообщил, что сегодня ночью над областью защитники из ПВК "Восток" сбили 3 "Шахеда".
В частности, под вражескими вечерами и с начала утра под ударами был Никополь. Агрессор атаковал дронами-камикадзе.
"Повреждена инфраструктура. Изуродованы частный дом и микроавтобус. Люди цели", - говорится в сообщении.
Атака РФ 3 июля
Утром 3 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов-камикадзе в направлении города Днепр. Также была информация, что на город летели ракеты. В городе впоследствии раздалась серия взрывов.
Позже стало известно о наличии жертв в результате взрывов.
Также местные СМИ сообщали, что в результате обстрела в городе поврежден торговый центр, а возле медицинского учреждения вспыхнул пожар.
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