Кількість заяв на притулок у ЄС скоротилася на 12%: найбільше прохань – у Німеччині

Загалом у країнах Європейського Союзу, Норвегії та Швейцарії було подано 1,008 мільйона первинних заявок на отримання притулку, що на 12% менше порівняно з 2023 роком, коли цей показник становив 1,14 мільйона. Такі дані містяться у конфіденційному звіті Єврокомісії щодо ситуації з міграцією, датованому 10 січня.

Серед 29 країн, включених до цієї статистики, найбільше заяв було подано в Німеччині – майже 236 тисяч. Далі йдуть Іспанія (165,4 тисячі), Франція (158,5 тисячі) та Італія (154,8 тисячі). Найменше прохань про притулок зафіксовано в Угорщині – лише 29 заяв за весь рік.

Більшість прохачів притулку в ЄС у 2024 році прибули з Сирії (15%), Афганістану (8,7%), Венесуели (7,3%) та Туреччини (5,5%).

За останній рік у Європейському Союзі впроваджено низку ініціатив для зменшення кількості заяв на отримання притулку. Зокрема, було посилено контроль на кордонах Шенгенської зони, розширено охорону кордонів завдяки новим системам спостереження та інженерним загородженням, а також укладено міграційні угоди з такими країнами, як Туніс і Єгипет. У найближчому майбутньому планується підписання нових угод з Йорданією та Марокко.

У Німеччині кількість заяв про надання притулку скоротилася на понад 30%, повідомляє Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) у Нюрнберзі. За даними від 9 січня, у 2024 році в країні було подано на 100 тисяч менше первинних заяв, ніж у 2023 році.