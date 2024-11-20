Рекордна кількість. Стало відомо, скільки українців працюють у Польщі

На кінець вересня 2024 року в Польщі на страховому обліку налічувалося понад мільйон іноземних громадян, з яких близько 779 тисяч є українцями. Такі дані надав Інститут соціального страхування (ZUS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bankier.pl.

Кількість громадян України, які працюють у Польщі, продовжує стабільно зростати. Для порівняння, у 2020 році офіційно застрахованих українців було 532,5 тисячі, у 2021 році - вже 627 тисяч.У 2022 році цей показник зріс майже до 746 тисяч, а на початок 2024 року їх стало 755 тисяч. На кінець вересня 2024 року цифра досягла 779,3 тисячі людей.

Основні регіони працевлаштування

Найбільша кількість українців працює у наступних воєводствах:

Мазовецьке – 188,1 тис. людей,

– 188,1 тис. людей, Нижньосилезьке - 92,7 тис. людей,

- 92,7 тис. людей, Великопольське – 89,5 тис. людей.

Серед працевлаштованих українців 406,5 тис. - чоловіки , а 372,7 тис. - жінки. Більшість працівників з України – це люди віком від 30 до 44 років.

Легальна робота та права українців у Польщі

Українці можуть працювати в Польщі за дотримання таких умов:

Наявність чинного посвідки на проживання,

Легальне перебування на території Польщі,

Громадяни, які прибули з 24 лютого 2022 через війну, можуть отримати номер PESEL, що робить їх перебування законним до 30 вересня 2025 року.

Проте втрата права на легальне проживання можлива, якщо людина залишає Польщу більш як на місяць (за винятком відряджень від польських організацій).

Соціальні гарантії для українських сімей

Сім'ї з України мають доступ до програм соціальної підтримки, включаючи сімейну допомогу "800 Плюс". Умовою отримання є відвідування дітьми польських шкіл, за винятком учнів, які завершують навчання в українських школах у форматі онлайн у 2024/2025 навчальному році.

За даними ZUS, з січня по жовтень 2024 року було виплачено допомогу на 337,6 тисяч українських дітей.

Довгострокова тенденція

З початку масової міграції українців до Польщі працевлаштування цієї категорії громадян стало важливою частиною польського ринку праці. Українці займають провідні позиції серед усіх іноземних працівників у країні, становлячи три чверті застрахованих іноземців.