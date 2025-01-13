Количество заявлений на убежище в ЕС сократилось на 12%: больше всего просьб - в Германии

Всего в странах Европейского Союза, Норвегии и Швейцарии было подано 1,008 миллиона первичных заявок на получение убежища, что на 12% меньше по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял 1,14 миллиона. Такие данные содержатся в конфиденциальном отчете Еврокомиссии по ситуации с миграцией, датированном 10 января.

Среди 29 стран, включенных в эту статистику, больше всего заявлений было подано в Германии - почти 236 тысяч. Далее следуют Испания (165,4 тысячи), Франция (158,5 тысячи) и Италия (154,8 тысячи). Меньше всего просьб об убежище зафиксировано в Венгрии – всего 29 заявлений за весь год.

Большинство просителей убежища в ЕС в 2024 году прибыли из Сирии (15%), Афганистана (8,7%), Венесуэлы (7,3%) и Турции (5,5%).

За последний год в Европейском Союзе внедрен ряд инициатив для уменьшения количества заявлений на получение убежища. В частности, был усилен контроль на границах Шенгенской зоны, расширена охрана границ благодаря новым системам наблюдения и инженерным заграждениям, а также заключены миграционные соглашения с такими странами, как Тунис и Египет. В ближайшем будущем планируется подписание новых соглашений с Иорданией и Марокко.

В Германии количество заявлений о предоставлении убежища сократилось более чем на 30%, сообщает Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) в Нюрнберге. По данным от 9 января, в 2024 году в стране было подано на 100 тысяч меньше первичных заявлений, чем в 2023 году.