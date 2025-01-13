Количество заявлений на убежище в ЕС сократилось на 12%: больше всего просьб - в Германии

В 2024 году количество просьб об убежище в европейских странах сократилось более чем на 130 тысяч, то есть примерно на 12%. Лидером по количеству поданных первичных заявок остается Германия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Всего в странах Европейского Союза, Норвегии и Швейцарии было подано 1,008 миллиона первичных заявок на получение убежища, что на 12% меньше по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял 1,14 миллиона. Такие данные содержатся в конфиденциальном отчете Еврокомиссии по ситуации с миграцией, датированном 10 января.
Среди 29 стран, включенных в эту статистику, больше всего заявлений было подано в Германии - почти 236 тысяч. Далее следуют Испания (165,4 тысячи), Франция (158,5 тысячи) и Италия (154,8 тысячи). Меньше всего просьб об убежище зафиксировано в Венгрии – всего 29 заявлений за весь год.
Большинство просителей убежища в ЕС в 2024 году прибыли из Сирии (15%), Афганистана (8,7%), Венесуэлы (7,3%) и Турции (5,5%).
За последний год в Европейском Союзе внедрен ряд инициатив для уменьшения количества заявлений на получение убежища. В частности, был усилен контроль на границах Шенгенской зоны, расширена охрана границ благодаря новым системам наблюдения и инженерным заграждениям, а также заключены миграционные соглашения с такими странами, как Тунис и Египет. В ближайшем будущем планируется подписание новых соглашений с Иорданией и Марокко.
В Германии количество заявлений о предоставлении убежища сократилось более чем на 30%, сообщает Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) в Нюрнберге. По данным от 9 января, в 2024 году в стране было подано на 100 тысяч меньше первичных заявлений, чем в 2023 году.
Напомним, по информации Агентства ООН по делам беженцев, на 16 декабря 2024 года в мире насчитывалось 6,814 миллиона беженцев из Украины. Из этого количества 6,254 миллиона человек находятся в Европе, а 0,56 миллиона – за ее пределами. Ранее РБК-Украина писало, в какие страны украинцы выезжают чаще всего.
Также мы рассказывали, что по состоянию на конец сентября 2024 года в Польше на страховом учете находилось более миллиона иностранцев, из которых около 779 тысяч составляли украинцы.
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