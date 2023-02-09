ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 17 тысяч

Новина українською →
Мараш, Четверг 09 февраля 2023 20:32
Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 17 тысяч Фото: Количество погибших в результате землетрясений в Турции превысило 17 тысяч (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Количество погибших и пострадавших в результате землетрясений в Турции, которые произошли 6 февраля, продолжает увеличиваться. По последним данным, в результате происшествия погибли более 17 тысяч человек.

Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.

Согласно заявлению Президиума по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), по состоянию на вечер в результате землетрясений погибли 17 134 человека, 70 347 человек получили ранения.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приказал отправить в Турцию гуманитарную помощь. Также туда выехали украинские спасатели, которые помогут разбору завалов.

Ранее в МИД Украины сообщили, что Киев направил консулов в Турцию для помощи украинцам. Вероятно, еще пять граждан Украины находятся под завалами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов